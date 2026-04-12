Parna-Napoli, Bologna-Lecce, Como-Inter e tennis: le ultimissime
Continua la giornata di Serie A con Parma-Napoli alle 15. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Elphege. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund.
Alle 18 al Dall'Ara si gioca Bologna-Lecce. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Fofana, Banda; Cheddira.
Alle 20.45 il big match tra Como e Inter. Queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas; INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. La gara è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15.00 sul Court Ranieri III.