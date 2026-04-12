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Como-Inter, Sinner, Napoli e Premier League: le ultimissime

Como-Inter, Sinner, Napoli e Premier League: le ultimissime

I nerazzurri si impongono con 4 gol. L'altoatesino vince a Monte-Carlo. Gli azzurri non vanno oltre il pari. Il City batte il Chelsea
1 min
TagsSerie Asinnernapoli

 

 

Se non è fatta, poco ci manca: con la vittoria in rimonta 4-3 a Como, l’Inter mette una seria ipoteca sullo Scudetto: il Napoli da stasera è a 9 punti, a 6 giornate dalla fine. Al Sinigaglia i padroni di casa vanno avanti di due gol con Alex Valle e Nico Paz, poi parte la rimonta nerazzurra con due doppiette.

 

Il primo Sincaraz del 2026 è di Jannik: è lui il principe di Montecarlo dopo aver battuto Alcaraz in due set 7-6 6-3 in due ore e 15 minuti. 

 

Il Napoli non trova il sesto successo consecutivo in campionato oggi nella sfida contro il Parma. Allo stadio Tardini la squadra di Antonio Conte pareggia contro i ducali di Cuesta.

 

In difficoltà prima dell'intervallo, scatenato nella ripresa, il Manchester City si é assicurato la vittoria contro il Chelsea (3-0), necessaria per riaccendere le speranze di vincere la Premier League. 

 

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