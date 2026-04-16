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Champions League, Serie A e tennis: le ultimissime

Champions League, Serie A e tennis: le ultimissime

Bayern Monaco e Arsenal volano in semifinale. Serie A, gli arbitri della prossima giornata. Alcaraz si ritira da Barcellona
2 min
TagsChampions LeagueTennisSerie A

 

 

Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid e va in semifinale di Champions League dove inconterà il PSG: dopo cinque gol segnati nel primo tempo, l'episodio decisivo arriva all'86' con l'espulsione dubbia di Camavinga. I Blancos in dieci accusano il colpo e i bavaresi chiudono i conti nel finale con i gol di Luis Diaz e Olise.

L'Arsenal pareggia 0-0 con lo Sporting Lisbona e approda in semifinale. Gli uomini di Arteta soffrono, concedono ai portoghesi un paio di occasioni pericolose (palo di Catamo nel primo tempo), ma riescono a portare a casa un risultato prezioso. Nel prossimo turno affronteranno l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. 

L'AIA ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A. A Marchetti la sfida di San Siro tra Inter e Cagliari, mentre sarà Fourneau il fischietto di Sassuolo-Como. Napoli-Lazio e Roma-Atalanta, vanno a Zufferli e Marcenaro di Genova. Massimi per Juventus-Bologna.

Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal Barcelona Open Ban Sabadell dopo essersi sottoposto questa mattina a un esame al polso destro. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, si tratterebbe di un infortunio più serio del previsto.

 

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