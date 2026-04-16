Manninger, Bernardo Silva, Serie B e Nba: le ultimissime

Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nei pressi di Salisburgo: mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato investito da un treno che ha trascinato il veicolo per diversi metri.

Arrivato nel 2017, dopo nove anni e 451 presenze, Bernardo Silva è pronto a salutare il Manchester City. L'annuncio è arrivato ufficialmente direttamente dai social del giocatore.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso note le date ufficiali dei playoff e dei playout. Il cammino verso la Serie A inizierà martedì 12 maggio con il turno preliminare in gara unica. Le semifinali si giocheranno tra il 16 e il 20 maggio, con la formula di andata e ritorno. Il momento della verità arriverà a fine mese: la finale d'andata è prevista per domenica 24 maggio, mentre il 29 maggio si conoscerà il nome della terza promossa nel match di ritorno.

Iniziano col botto i play-in della Nba, con due partite nella notte italiana tra martedì e mercoledì che hanno regalato emozioni e colpi di scena. Nella Eastern Conference successo nel finale degli Charlotte Hornets sui Miami Heat per 127-126 dopo un supplementare.