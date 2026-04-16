Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Manninger, Bernardo Silva, Serie B e Nba: le ultimissime

Manninger, Bernardo Silva, Serie B e Nba: le ultimissime

Tragico incidente a Salisburgo, venuto a mancare l'ex Juve. Il portoghese lascia il City. Decise le date dei playoff. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagsManningerSilvaSerie B

 

 

Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nei pressi di Salisburgo: mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato investito da un treno che ha trascinato il veicolo per diversi metri. 

 

Arrivato nel 2017, dopo nove anni e 451 presenze, Bernardo Silva è pronto a salutare il Manchester City. L'annuncio è arrivato ufficialmente direttamente dai social del giocatore. 

 

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso note le date ufficiali dei playoff e dei playout. Il cammino verso la Serie A inizierà martedì 12 maggio con il turno preliminare in gara unica. Le semifinali si giocheranno tra il 16 e il 20 maggio, con la formula di andata e ritorno. Il momento della verità arriverà a fine mese: la finale d'andata è prevista per domenica 24 maggio, mentre il 29 maggio si conoscerà il nome della terza promossa nel match di ritorno.  

 

Iniziano col botto i play-in della Nba, con due partite nella notte italiana tra martedì e mercoledì che hanno regalato emozioni e colpi di scena. Nella Eastern Conference successo nel finale degli Charlotte Hornets sui Miami Heat per 127-126 dopo un supplementare

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS