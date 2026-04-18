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Roma-Atalanta, Napoli-Lazio, Udinese-Parma e tennis: le ultimissime

Roma-Atalanta, Napoli-Lazio, Udinese-Parma e tennis: le ultimissime

Il match dell'Olimpico termina 1-1. Secco 0-2 al Maradona per i biancocelesti. Cuesta batte i bianconeri. Atp 500 Monaco di Baviera, Cobolli asfalta Zverev
1 min
TagsNapoli-LazioRoma-AtalantaUdinese-Parma

Un pareggio che non serve né alla Roma, né all'Atalanta: termina 1-1 all'Olimpico con le reti di Krstovic ed Hermoso. Fischi alla squadra di Gasperini al termine del match. I giallorossi restano sesti a 58 punti al pari del Como, Dea che mercoledì se la vedrà con la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. 

Dopo ventisei risultati utili consecutivi, il Napoli cade al Maradona. A trionfare è la Lazio, l'ultima squadra in grado di vincere a Fuorigrotta. A decidere i gol di Cancellieri (6') e Basic (57'). Nel mezzo anche un rigore sciupato da Zaccagni. 

Nesta Elphege ha risolto una partita complicata e importantissima per il Parma, vittorioso in casa dell'Udinese di misura per 1-0. Tre punti fondamentali nella corsa salvezza, che ora vede la squadra di Cuesta a +12 sul Lecce terzultimo.

Un Flavio Cobolli da urlo asfalta Alexander Zverev e si qualifica per la finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro travolge con un doppio 6-3 il terzo giocatore del mondo, il tedesco padrone di casa dopo un'ora e 10' di partita. 

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