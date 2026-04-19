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Verona-Milan, Pisa-Genoa, Juve-Bologna e tennis: le ultimissime

Verona-Milan, Pisa-Genoa, Juve-Bologna e tennis: le ultimissime

Le scelte degli allenatori per i match di oggi. Atp 500 Monaco di Baviera: quando si gioca la finale
2 min
TagsVerona-MilanPisa-GenoaJuve-Bologna

 

 

Dopo Cremonese-Torino delle 12.30 scendono in campo alle 15 Verona e Milan. Queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Bowie; MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Alle 18 il Pisa ospita il Genoa, queste le probabili formazioni. PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Højholt, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Big match delle 20.45 tra Juve e Bologna. Queste le probabili formazioni. JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, Mckennie, Locatelli; David. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Odgaard, Freuler; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

Flavio Cobolli è il primo finalista dell'ATP 500 di Monaco di Baviera. Grazie al successo ai danni di Alexander Zverev con un doppio 6-3. Occhi puntati quindi sulla finalissima contro Ben Shelton che andrà in scena oggi, domenica 19 aprile sul Center Court alle ore 13:30.

 

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