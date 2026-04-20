Lecce-Fiorentina, Napoli, Premier League e tennis: le ultimissime

Si chiude stasera la 33a giornata di Serie A con Lecce-Fiorentina, queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.

La frenata dopo la sconfitta con la Lazio ha prodotto una conseguenza anche sulle agende di De Laurentiis e Conte. L’idea del club era quella di anticipare nei pressi della Cremonese l’incontro con l’allenatore. Di conseguenza, la necessità di concentrarsi totalmente sull’obiettivo Champions potrebbe spostare di qualche giorno la riunione tra De Laurentiis, Conte, l’ad Chiavelli e il ds Manna.

Il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal all'Etihad Stadium e riapre il campionato. La squadra di Guardiola si porta a -3 dai Gunners a cinque giornate dalla fine del campionato, con una partita da recuperare, grazie ai gol di Cherki al 16' e Haaland al 65'. I Citizens riaprire in maniera clamorosa la corsa al titolo dopo una stagione dominata per larghissimi tratti dalla squadra di Arteta.

Sorteggiato il tabellone del quinto Masters 1000 della stagione. Jannik Sinner debutterà al secondo turno di Madrid contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Per Musetti, che potrebbe sfidare Jannik in una eventuale semifinale, uno tra Hurkacz e un qualificato.