Lecce-Fiorentina, Zaniolo, Coppa Italia e Nazionale: le ultimissime

Finisce 1-1 al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina: Tiago Gabriel risponde alla magia di Harrison. La Viola sale così a 36 punti a +3 dal Cagliari, mentre la squadra di Di Francesco resta terzultima, in zona retrocessione, a 28 punti, al pari della Cremonese.

Durissimo sfogo di Nicolò Zaniolo su Instagram. Stanotte dei ladri sono entrati nella sua casa di Udine portando via alcune borse di valore della moglie. "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo".

Chivu e Fabregas tornano ad affrontarsi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0. La gara di domani 21 aprile alle 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e sul canale 105 di Sky.

Leonardo Bonucci ai Laureus World Sports Awards a Madrid, ha detto la sua sulla futura panchina della Nazionale: "Sull’allenatore, partirei dalla possibilità di avere Guardiola. Abbiamo tanti giovani che stanno giocando a alti livelli e altri che si stanno costruendo. Mancano leadership e personalità".