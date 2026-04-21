Coppa Italia, Lazio, Inter e tennis: le ultimissime

Torna la Coppa Italia con la semifinale di ritorno tra Inter e Como. Queste le probabili formazioni per stasera. INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Formello torna ad aprirsi, ma non si riempie del tutto. Oggi è il giorno dell’abbraccio tra la Lazio e la sua gente, il primo vero contatto dopo mesi di distanza e contestazione. La rifinitura alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta si svolgerà a porte aperte allo stadio Fersini, con accesso consentito a circa un migliaio di tifosi.

Perrone è uno dei giocatori del Como su cui l'Inter ha messo gli occhi, nella prospettiva di rinforzare e ringiovanire la mediana. L’operazione non è semplice. Perché il Como, come noto, non è una società che abbia bisogno di soldi, anzi è abituato a spenderli. Per di più, l’anno prossimo, se non in Champions, giocherà comunque in una delle altre due competizioni europee.

Carlos Alcaraz ha la meglio su Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport che si stanno tenendo per il terzo anno consecutivo a Madrid. I due tennisti erano entrambi in nomination nella categoria 'Sportivo dell'anno' e il premio è stato assegnato al campione spagnolo.