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Coppa Italia, Roma, Fiorentina e Leicester: le ultimissime

Coppa Italia, Roma, Fiorentina e Leicester: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per la gara di stasera. La decisione dei Friedkin suk futuro dei giocatori. Fiorentina, si alzano le quote per Vanoli. Leicester City retrocesso in Ligue One
2 min
Tagscoppa italiaRomaFiorentina

 

 

Atalanta e Lazio si sfidano alle 21 per un posto nella finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carensecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. 

In casa Roma i rinnovi sono in stand-by, sia su quelli a scadenza immediata - Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy - sia per quanto riguarda Mancini e Cristante. Per la proprietà nessun nuovo accordo potrà essere sottoscritto prima di capire quale obiettivo verrà raggiunto dal gruppo alla fine di maggio e nessuna firma sarà messa nero su bianco prima che vi sia chiarezza su ruoli e prospettive.

Al Viola Park non stanno affatto minimizzando il lavoro fatto da Vanoli e là dentro sta prevalendo l’idea che meriti più di un semplice quanto sentito grazie. In attesa della marca da bollo sulla permanenza in Serie A, i dirigenti stanno ragionando su questi argomenti per dare forza a una decisione comunque da prendere.

La favola Leicester non esiste più. Il club che Claudio Ranieri portò a vincere la Premier nel 2015/2016 retrocede in League One, terza categoria inglese. Quest'anno, tra il cambio allenatore in panchina e la decurtazione di 6 punti di penalizzazione per aver violato il fair-play finanziario è stato disastroso e con 42 punti in 44 giornate e altre 2 gare da giocare, l'ultimo pareggio interno contro l'Hull City ha decretato la retrocessione.

 

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