Coppa Italia, Roma, Fiorentina e Leicester: le ultimissime

Atalanta e Lazio si sfidano alle 21 per un posto nella finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carensecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

In casa Roma i rinnovi sono in stand-by, sia su quelli a scadenza immediata - Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy - sia per quanto riguarda Mancini e Cristante. Per la proprietà nessun nuovo accordo potrà essere sottoscritto prima di capire quale obiettivo verrà raggiunto dal gruppo alla fine di maggio e nessuna firma sarà messa nero su bianco prima che vi sia chiarezza su ruoli e prospettive.

Al Viola Park non stanno affatto minimizzando il lavoro fatto da Vanoli e là dentro sta prevalendo l’idea che meriti più di un semplice quanto sentito grazie. In attesa della marca da bollo sulla permanenza in Serie A, i dirigenti stanno ragionando su questi argomenti per dare forza a una decisione comunque da prendere.

La favola Leicester non esiste più. Il club che Claudio Ranieri portò a vincere la Premier nel 2015/2016 retrocede in League One, terza categoria inglese. Quest'anno, tra il cambio allenatore in panchina e la decurtazione di 6 punti di penalizzazione per aver violato il fair-play finanziario è stato disastroso e con 42 punti in 44 giornate e altre 2 gare da giocare, l'ultimo pareggio interno contro l'Hull City ha decretato la retrocessione.