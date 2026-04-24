Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli-Cremonese, Roma e tennis: le ultimissime

Napoli-Cremonese, Roma e tennis: le ultimissime

Conte si riprende per ora il secondo posto. Dybala e Wesley in lista. Masters 1000 Madrid, quando gioca Sinner. Alcaraz salta gli Internazionali e il Rolans Garros
2 min
TagsNapoli-CremoneseRomaTennis

 

 

La 34ª giornata di Serie A si apre con lo show del Napoli allo Stadio Maradona. Poker alla Cremonese: segnano McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson. Il Napoli si riprende il secondo posto in attesa di Milan-Juve.

Gasperini è tornato a concentrarsi sul prossimo impegno della Roma, impegnata sul campo del Bologna. Nella lista dei convocati tornano ad apparire i nomi di Dybala e Wesley, assenti ormai da settimane. 

Con qualche difficoltà in più del previsto, Jannik Sinner approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo sfiderà il danese Moller domenica 26 aprile con orario ancora da definire.

Ora è ufficiale: Carlos Alcaraz salta anche gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Dopo i forfait a Barcellona e a Madrid, dove invece sta giocando Sinner, il grave infortunio al polso lo costringe a saltare tutto il resto della stagione sulla terra rossa.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS