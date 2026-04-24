Napoli-Cremonese, Roma e tennis: le ultimissime

La 34ª giornata di Serie A si apre con lo show del Napoli allo Stadio Maradona. Poker alla Cremonese: segnano McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson. Il Napoli si riprende il secondo posto in attesa di Milan-Juve.

Gasperini è tornato a concentrarsi sul prossimo impegno della Roma, impegnata sul campo del Bologna. Nella lista dei convocati tornano ad apparire i nomi di Dybala e Wesley, assenti ormai da settimane.

Con qualche difficoltà in più del previsto, Jannik Sinner approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo sfiderà il danese Moller domenica 26 aprile con orario ancora da definire.

Ora è ufficiale: Carlos Alcaraz salta anche gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Dopo i forfait a Barcellona e a Madrid, dove invece sta giocando Sinner, il grave infortunio al polso lo costringe a saltare tutto il resto della stagione sulla terra rossa.