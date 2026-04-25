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Parma-Pisa, Bologna-Roma, Verona-Lecce e Roma: le ultimissime

Parma-Pisa, Bologna-Roma, Verona-Lecce e Roma: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le gare odierne. In casa giallorossa spunta l'idea Manna
2 min
TagsBologna-Romaverona-lecceparma-pisa

 

 

Il sabato si Serie A si apre con Parma-Pisa alle 15, queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Elphege, Strefezza. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo.

La Roma affronta il Bologna al Dall'Ara alle 18, queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.

Alle 20.45 il Verona ospita il Lecce, queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Bowie. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

In casa Roma, dove è stato allontanato il consulente Ranieri, rischia di non esserci più neppure lo stesso direttore sportivo Massara. La proprietà avrebbe infatti già raccolto diverse informazioni su Giovanni Manna, l’attuale uomo mercato del Napoli, cercato un anno fa pure dal Milan.

 

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