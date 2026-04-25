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Rocchi, Roma e Serie A: le ultimissime

Rocchi, Roma e Serie A: le ultimissime

Avviso di garanzia per il designatore dimissionario. I giallorossi si impongono 2-0. Pareggioi tra Verona e Lecce. Il Parma supera il Pisa
2 min
TagsRocchiRomaSerie A

 

 

Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva "per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite". Sono tre i capi d’imputazione nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI. 

 

Dopo la separazione da Claudio Ranieri, la Roma batte il Bologna 2-0 al Dall'Ara nel quarto confronto stagionale contro gli uomini di Italiano. I gol di Malen al 7' ed El Aynaoui al 46' del primo tempo regalano tre punti importanti per continuare a inseguire la zona Champions League

 

Finisce senza reti la sfida tra Verona e Lecce, anticipo del sabato della 35esima giornata di campionato. Un pareggio che permette ai giallorossi di guadagnare un punto sulla Cremonese. 

Obiettivo raggiunto per il Parma. Grazie al successo contro il Pisa, la squadra di Cuesta ha conquistato l'aritmetica salvezza in Serie A. Una partita vinta in stile Parma: 1-0, con gol di testa dell'uomo del momento, Nesta Elphege

 

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