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Genoa-Como, Fiorentina-Sassuolo, Milan-Juve e tennis: le ultimissime

Genoa-Como, Fiorentina-Sassuolo, Milan-Juve e tennis: le ultimissime

Fabregas aggancia la Roma. Gara senza reti al Franchi. Le probabili formazioni di stasera. Masters 1000 Madrid, quando seguire Musetti-Lehecka
2 min
TagsGenoa-ComoFiorentina-Sassuolomilan-juve

 

 

Il Como espugna Marassi e aggancia la Roma: 2-0 in casa del Genoa. Un gol per tempo per i lombardi: Douvikas la sblocca dopo dieci minuti, Diao firma il raddoppio al 68'. 

La Fiorentina non trova la vittoria contro il Sassuolo nel lunch match domenicale e manca il primo match-point salvezza. La gara non va oltre lo 0-0. I viola sono comunque a un passo dal traguardo della permanenza di Serie A grazie alla sconfitta della Cremonese a Napoli e al pareggio del Lecce a Verona. 

È la notte di Milan-Juve. Alle 20.45 San Siro ospita il big match, queste le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leão. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. 

Lorenzo Musetti continua a fare strada nel Masters 1000 di Madrid. La vittoria contro Griekspoor lo porta agli ottavi di finale dove se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka. Il match andrà in scena martedì 28 aprile con orario e campo ancora da definire.

 

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