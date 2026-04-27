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Cagliari-Atalanta, Lazio-Udinese, tennis e Liga: le ultimissime

Cagliari-Atalanta, Lazio-Udinese, tennis e Liga: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare odierne. Masters 1000 Madrid, Cobolli-Vallejo: quando si gioca. Follia in Spagna: portiere prende a pugni un avversario
2 min
TagsCagliari-atalantaLazio-UdineseTennis

 

 

L'Atalanta torna in campo dopo la grande delusione in Coppa Italia e sfida il Cagliari. Queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Deiola, Gaetano, Adopo; Borrelli, Esposito. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Alle 20.45 la Lazio ospita l'Udinese all'Olimpico. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Flavio Cobolli ha trionfato all'esordio nel Masters 1000 di Madrid contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli. Al prossimo turno Cobolli se la vedrà col paraguaiano Daniel Vallejo. La gara valida per il terzo turno andrà in scena oggi lunedì 27 aprile con campo e orario ancora da definire.

Incredibile quanto accaduto durante il derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza ne LaLiga 2, Serie B spagnola. Al 98' sull'1-0 per l'Huesca, l'arbitro estrae il secondo giallo ai danni del portiere del Real Zaragoza, Esteban Andrada, per uno spintone all'avversario Pulido. Andrada non ci vede più e gli si scaglia contro colpendolo con un pugno in pieno volto. Da lì nasce un parapiglia incredibile che inevitabilmente degenera in una rissa tra le due squadre. 

 

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