Roma, Champions League e tennis: le ultimissime

Il futuro di Pellegrini alla Roma è un rebus. Il contratto ha una scadenza vicina e come per Dybala servirà trovare un equilibrio economico, con un ingaggio più contenuto e magari legato al rendimento. La volontà di parlarsi c’è, quella di venirsi incontro anche. Gasperini spinge per il rinnovo.

Alle 21 di oggi il PSG ospita il Bayern Monaco nell'andata delle semifinale di Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta tv, su NOW e Sky ai canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).

Lorenzo Musetti continua a fare strada nel Masters 1000 di Madrid. Il carrarino ha sconfitto Tallon Griekspoor e negli ottavi di finale se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka. La gara andrà in scena oggi martedì 28 aprile come secondo match di giornata al termine della sfida Etcheverry-Fils.

Non solo Roland Garros, Alcaraz potrebbe saltare anche Wimbledon. In Spagna è scattato l'allarme per il problema al polso di Carlitos che sembra più problematico del previsto. Il numero due al mondo, dopo il ritiro a Barcellona, salterà Roma e Parigi oltre a Madrid.