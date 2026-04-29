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Roma, Champions League, Napoli e calciomercato: le ultimissime

Roma, Champions League, Napoli e calciomercato: le ultimissime

Totti potrebbe entrare in società. Dove seguire l'altra semifinale Atl.Madrid-Arsenal. Rrahmani ha rinnovato fino al 2029. Il Liverpool piomba su Beukema
2 min
TagsRomaChampions Leaguenapoli

 

 

Possibile ritorno alla Roma per Francesco Totti.  Le recenti cene con Gasperini hanno inevitabilmente acceso riflettori e interpretazioni. Totti aspetta una chiamata, un segnale dei Friedkin dopo un accordo di massima già trovato, magari un incontro faccia a faccia per chiudere l’accordo. 

Dopo l'incredibile sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, prosegue il programma delle semifinali d'andata di Champions League con la partita tra Atletico Madrid e Arsenal. La gara delle 21 sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video.

Amir Rrahmani è il punto di riferimento della difesa del Napoli e continuerà ad esserlo. Il club non ha ancora annunciato il suo rinnovo fino al 2029, ma è tutto definito e confezionato da un bel po’ e ora è soltanto questione di ufficialità.

Sam Beukema può finire in Premier League al Liverpool. L'indiscrezione arriva dal portale britannico TEAMTalk secondo il quale i Reds avrebbero messo gli occhi sul difensore del Napoli. Il centrale di Conte ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2030, ma per il tabloid inglese potrebbe lasciare il club partenopeo dopo appena una stagione. 

 

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