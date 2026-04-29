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Champions League, Sinner, Infantino e Cagliari: le ultimissime

Champions League, Sinner, Infantino e Cagliari: le ultimissime

Pareggio al Metropolitano. L'altoatesino avanza a Madrid. Nuova regola inserita dall'IFAB. Stagione finita per Pavoletti
2 min
TagsChampions-Leaguesinner

 

 

 

Dopo la grande abbuffata di gol e spettacolo in Psg-Bayern, al Metropolitano la storia è diversa: finisce 1-1 la semifinale d'andata tra Atletico Madrid e Arsenal. A decidere la sfida due rigori, il primo trasformato da Gyokeres, il secondo da Alvarez.

Jannik Sinner continua la sua avventura nel torneo di Madrid. Il tennista azzurro, numero uno del mondo si è imposto contro Jodar nella sfida valevole per i quarti di finale. 

Espulsione diretta per i giocatori che, per rivolgersi agli avversari, si coprono la bocca nascondendo un comportamento discriminatorio: è una delle principali modifiche al regolamento che l'Ifab - l'International Football Association Board - ha approvato all'unanimità nella riunione straordinaria che si è tenuta a Vancouver ieri. 

Campionato finito per l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti: a seguito di visite specialistiche, oggi il giocatore livornese è stato sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro.

 

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