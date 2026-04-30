Calciomercato, Europa League, Conference League e tennis: le ultimissime

Il Real Madrid è intenzionato ad esercitare la clausola di recompra per Nico Paz che ha fissato al momento del trasferimento al Como nell’estate 2024. Ciò che può fare l'Inter è studiare la miglior proposta da presentare al Real, che dispone di un’infinita batteria di giocatori offensivi. Uno dei fattori sarà certamente il nuovo allenatore. Potrebbe esserci un Mourinho bis: decisione a giugno.

Dopo le semifinali di Champions è il momento anche di quelle di Europa League. Alle 21 di oggi è il turno di Braga-Friburgo e Nottingham-Aston Villa. Le gare saranno visibili sulla piattaforma NOW e su Sky ai canali 252 e 253.

Serata di semifinali anche in Conference League. Sempre alle 21 si gioca Shakhtar-Crystal Palace e Vallecano-Strasburgo. Anche in questo caso i match saranno visibili sulla piattaforma NOW e sui canali 254 e 255 di Sky.

Flavio Cobolli sta vivendo una settimana da sogno nel Masters 1000 di Madrid. Oggi l'appuntamento tra il romano e Zverev, valido per i quarti di finale del torneo spagnolo, sulla Pista Manolo Santana non prima delle ore 20:00. Gara visibile su NOW e sui canali Sky.