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Calciomercato, Europa League, Conference League e tennis: le ultimissime

Calciomercato, Europa League, Conference League e tennis: le ultimissime

Inter sullo spagnolo, ma occhio al Real. Oggi le semifinali delle competizioni internazionali. Masters 1000 Madrid, oggi Cobolli-Zverev
2 min
TagsCalciomercatoEuropa LeagueConference League

 

 

Il Real Madrid è intenzionato ad esercitare la clausola di recompra per Nico Paz che ha fissato al momento del trasferimento al Como nell’estate 2024. Ciò che può fare l'Inter è studiare la miglior proposta da presentare al Real, che dispone di un’infinita batteria di giocatori offensivi. Uno dei fattori sarà certamente il nuovo allenatore. Potrebbe esserci un Mourinho bis: decisione a giugno.

Dopo le semifinali di Champions è il momento anche di quelle di Europa League. Alle 21 di oggi è il turno di Braga-Friburgo e Nottingham-Aston Villa. Le gare saranno visibili sulla piattaforma NOW e su Sky ai canali 252 e 253.

Serata di semifinali anche in Conference League. Sempre alle 21 si gioca Shakhtar-Crystal Palace e Vallecano-Strasburgo. Anche in questo caso i match saranno visibili sulla piattaforma NOW e sui canali 254 e 255 di Sky.

Flavio Cobolli sta vivendo una settimana da sogno nel Masters 1000 di Madrid. Oggi l'appuntamento tra il romano e Zverev, valido per i quarti di finale del torneo spagnolo, sulla Pista Manolo Santana non prima delle ore 20:00. Gara visibile su NOW e sui canali Sky.

 

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