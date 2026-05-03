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Inter-Parma, Sinner, Juve-Verona e Formula 1: le ultimissime

Inter-Parma, Sinner, Juve-Verona e Formula 1: le ultimissime

La squadra di Chivu è campione d'talia. Sinner vince il Masters 1000 di Madrid. Termina 1-1 allo Stadium. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Miami
2 min
TagsInter-ParmaJuve-VeronaTennis

 

 

L'Inter vince il campionato di Serie A. La vittoria contro il Parma di questa sera porta le firme di Thuram e Mkhitaryan, che regalano di fatto il 21esimo scudentto nella storia del club nerazzurro. A San Siro è grande festa per i tifosi. 

Sinner liquida la pratica Zverev in 57', 6-1 6-2 e conquista il Masters 1000 di Madrid. L'altoatesino è il primo a vincere cinque Masters 1000 di fila: Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e appunto Madrid. Sono otto in totale, ora manca solo Roma per chiudere la serie a soli 24 anni.

La Juventus manca un match point importante per la qualificazione in Champions: all'Allianz Stadium, infatti, il Verona (già retrocesso) strappa un pareggio ai bianconeri. Al gol di Bowie risponde Vlahovic e ora la corsa per il quarto posto è più aperta che mai.

Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami. Prova straordinaria del giovane pilota italiano, alla terza vittoria di fila e sempre più leader del Mondiale. Sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. Disastro Leclerc, che da terzo finisce sesto all'ultimo giro, deludente Hamilton, solo settimo. 

 

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