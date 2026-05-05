Champions League, Lukaku, Giudice Sportivo e Zanardi: le ultimissime

L’Arsenal vince 1-0 onun gol di Saka ed elimina l'Atletico Madrid, è in finale di Champions. I Gunners tornano a giocarsi una finale della più prestigiosa competizione europea dopo vent’anni esatti.

Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: "Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere”. L’attaccante aveva deciso di allenarsi in Belgio per smaltire l'infortunio, ora ritorna ad allenarsi a Castel Volturno.

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto successo nella 35esima giornata di campionato. Ben quattro i giocatori squalificati che salteranno il prossimo turno di Serie A, tre ammoniti già diffidati e una sola espulsione in campo, quella per doppia ammonizione rimediata da Tomori in Sassuolo-Milan. Si registrano anche due multe per simulazione in area ai danni di Locatelli e Loftus Cheek, oltre che a quella di Fadera, anche squalificato per la prossima gara data l'ammonizione da diffidato. Sanzione anche per Sean Sogliano dopo lo sfogo allo Stadium.

In tantissimi presenti a Padova, e non poteva che essere così per un gigante come Alex Zanardi. Una chiesa gremita in ogni ordine di posto e migliaia di persone all’esterno, nonostante la pioggia, hanno reso omaggio a Zanardi nella Basilica di Santa Giustina. I funerali dell'atleta bolognese si sono celebrati con una partecipazione straordinaria che ha visto oltre 2000 persone riempire la Basilica sin dalle prime ore del mattino. un gol di Saka elimina l'Atletico Madrid, è finale di Champions!