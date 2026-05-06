Champions League, Coppa Italia, tennis e Beccalossi: le ultimissime

Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg e si riparte dal 5-4 dei campioni d'Europa in carica. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video.

Il sito Vivaticket è stato preso d’assalto da migliaia di tifosi, laziali e interisti, per la finale di Coppa Italia. Code virtuali interminabili, con oltre 40.000 persone. I circa 3.500 tagliandi messi a disposizione per la vendita libera sono stati spazzati via nel giro di pochissimi minuti. Il 13 maggio l'Olimpico sarà pieno.

Secondo giorno degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi parte il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma. In campo tanti italiani: Lucrezia Stefanini, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto, Federico Cina, Lisa Pigato, Tyra Caterina Grant, Noemi Basiletti, Federica Urgesi e Nuria Brancaccio.

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma.