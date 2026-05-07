Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Europa League, Conference League, Milan e tennis: le ultimissime

Europa League, Conference League, Milan e tennis: le ultimissime

Dove seguire tutti i match di questa sera. Milan, spunta la petizione online contro Furlani. Internazionali d'Italia, Berrettini-Popyrin: quando seguire la gara
2 min
TagsEuropa LeagueConference LeagueMilan

 

 

Dopo quelle di Champions, arriva il momento anche delle semifinali di Europa League. Stasera alle 21 il ritorno delle due sfide giocate una settimana fa: Aston Villa-Nottingham ripartono dall'1-0 per i biancorossi, mentre Friburgo e Braga dal 2-1 per i portoghesi. Le gare saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sui canali SkySport. 

Semifinali di ritorno anche per le squadre impegnate in Conference League. Alle 21 il Crystal Palace ospita lo Shakhtar dopo il 3-1 dell'andata per gli inglesi. In contemporanea il Rayo Vallecano fa visita allo Strasburgo: 1-0 per gli spagnoli nel primo atto. Anche in questo caso, le gare saranno visibili in diretta in esclusiva Sky Sport.

La tifoseria del Milan è in forte contestazione con la proprietà e il management della società, tanto che sui social, è partita spontaneamente una petizione (ad oggi le firme sono più di 6.000) per chiedere le dimissioni da ad di Furlani, ritenuto il principale responsabile dell'assuefazione del Milan a obiettivi mediocri o, comunque, non all'altezza della storia del club.

Comincerà contro l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 ATP) il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. La sfida, valida per il primo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma oggi, giovedì 7 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle ore 11:00.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS