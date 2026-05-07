Europa League, Conference League, Milan e tennis: le ultimissime

Dopo quelle di Champions, arriva il momento anche delle semifinali di Europa League. Stasera alle 21 il ritorno delle due sfide giocate una settimana fa: Aston Villa-Nottingham ripartono dall'1-0 per i biancorossi, mentre Friburgo e Braga dal 2-1 per i portoghesi. Le gare saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sui canali SkySport.

Semifinali di ritorno anche per le squadre impegnate in Conference League. Alle 21 il Crystal Palace ospita lo Shakhtar dopo il 3-1 dell'andata per gli inglesi. In contemporanea il Rayo Vallecano fa visita allo Strasburgo: 1-0 per gli spagnoli nel primo atto. Anche in questo caso, le gare saranno visibili in diretta in esclusiva Sky Sport.

La tifoseria del Milan è in forte contestazione con la proprietà e il management della società, tanto che sui social, è partita spontaneamente una petizione (ad oggi le firme sono più di 6.000) per chiedere le dimissioni da ad di Furlani, ritenuto il principale responsabile dell'assuefazione del Milan a obiettivi mediocri o, comunque, non all'altezza della storia del club.

Comincerà contro l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 ATP) il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. La sfida, valida per il primo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma oggi, giovedì 7 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle ore 11:00.