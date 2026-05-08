Torino-Sassuolo, tennis, Sinner e La Liga: le ultimissime

La 36a giornata di Serie A si apre con Torino-Sassuolo alle 20.45. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-4-2-1) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie. SASSUOLO (4-3-3) Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, U. Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Nzola, Laurienté.

Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo. Al Foro Italico oggi sono ben sei gli italiani che andranno a caccia di una vittoria per proseguire il loro cammino Debutto per Lorenzo Musetti e per Luciano Darderi. Matteo Arnaldi cercherà l'impresa contro de Minaur. Elisabetta Cocciaretto sfida la statunitense Navarro. In campo anche Tyra Grant e Noemi Basiletti.

Jannik Sinner ha finalmente scoperto il nome del suo primo avversario agli Internazionali d'Italia. Si tratta dell'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del mondo. La sfida valida per il secondo turno è in programma domani sabato 9 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico. Manca ancora l'ufficialità ma si dovrebbe disputare in sessione serale, non prima delle ore 19:00.

Il Real Madrid ha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Valverde a seguito della rissa con Tchoumeni: "A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Fede Valverde dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione cerebrale traumatica. Valverde è a casa in buone condizioni e dovrà rimanere a riposo per 10-14 giorni, come indicato dai protocolli medici per questa diagnosi".