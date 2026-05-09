Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juve e tennis: le ultimissime
Il sabato della 36a giornata di Serie A si apre alle 15 con Cagliari-Udinese, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito; Folorunsho. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Atta, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Buksa.
Alle 18 la Lazio ospita l'Inter all'Olimpico. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
Chiude il sabato Lecce-Juve alle 20.45. Queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
È vincente il debutto al Foro Italico di Lorenzo Musetti, che sotto le luci del Campo Centrale ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Ora sfiiderà Cerundolo. Oggi in campo Sinner contro Ofner, sempre al Campo Centrale, non prima delle 19.