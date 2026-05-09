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Lecce-Juve, Lazio-Inter, Cagliari-Udinese e tennis: le ultimissime

Lecce-Juve, Lazio-Inter, Cagliari-Udinese e tennis: le ultimissime

Spalletti passa al Via del Mare. All'Olimpico passa la squadra di Chivu. La squadra di Runjaic batte Pisacane. Internazionali, Sinner batte Ofner e vola al terzo turno
2 min
TagsLecce-JuveLazio-InterCagliari-Udinese

 

 

La Juve vince di misura contro il Lecce grazie a un gol di Vlahovic dopo solo undici secondi di gioco: i bianconeri si portano così momentaneamente al terzo posto della classifica a +1 sul Milan, che dovrà giocare contro l'Atalanta.

L'Inter domina contro la Lazio nella 36ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. I nerazzurri di Chivu, già con lo Scudetto in tasca, vincono senza problemi grazie alle reti di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan. Romagnoli è stato espulso e quindi salterà il derby. 

L'Udinese rimanda la festa salvezza del Cagliari andando a vincere 2-0 all'Unipol Domus grazie al quarto gol in campionato di Buksa e al sigillo finale di Gueye. La vittoria permette agli uomini di Runjaic di salire momentaneamente al nono posto in classifica, a +1 dal Bologna. 

Jannik Sinner vince all'esordio agli Internazionali d'Italia eliminando l'austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 6-4. L'azzurro, al terzo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik. Gara in programma lunedì 11 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario da definire.

 

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