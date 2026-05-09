Lecce-Juve, Lazio-Inter, Cagliari-Udinese e tennis: le ultimissime

La Juve vince di misura contro il Lecce grazie a un gol di Vlahovic dopo solo undici secondi di gioco: i bianconeri si portano così momentaneamente al terzo posto della classifica a +1 sul Milan, che dovrà giocare contro l'Atalanta.

L'Inter domina contro la Lazio nella 36ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. I nerazzurri di Chivu, già con lo Scudetto in tasca, vincono senza problemi grazie alle reti di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan. Romagnoli è stato espulso e quindi salterà il derby.

L'Udinese rimanda la festa salvezza del Cagliari andando a vincere 2-0 all'Unipol Domus grazie al quarto gol in campionato di Buksa e al sigillo finale di Gueye. La vittoria permette agli uomini di Runjaic di salire momentaneamente al nono posto in classifica, a +1 dal Bologna.

Jannik Sinner vince all'esordio agli Internazionali d'Italia eliminando l'austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 6-4. L'azzurro, al terzo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik. Gara in programma lunedì 11 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario da definire.