Napoli-Bologna, Internazionali d'Italia e calciomercato: le ultimissime

La 36a giornata di Serie A si chiude stasera con Napoli-Bologna. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobtka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Sarà un lunedì 11 maggio molto italiano quello che andrà in scena al Foro Italico. Jannik Sinner, opposto all'australiano Alexei Popyrin è stato programmato sul Campo Centrale e chiuderà la sessione diurna. Il suo sarà il terzo match comincerà non prima delle ore 15:00.

Anche a Flavio Cobolli è stato riservato il Centrale. Il ventiquattrenne se la vedrà contro l'argentino Thiago Tirante a partire dalle ore 19:00. Il suo mtch e quello di Sinner sono esclusiva su Sky Sport, su Sky Sport Uno (canale 201) sia in streaming su NOW. Inoltre, l'incontro di Sinner sarà trasmesso in chiaro su TV8.

Mario Gila e Anan Khalaili sono obiettivi molto concreti per il Napoli. Il laziale ha il contratto in scadenza nel 2027, ha 25 anni e su di lui la concorrenza è notevole. Una valutazione realistica è tra 20 e 25 milioni. Per il terzino destro, israeliano di 21 anni, gioca in Belgio nell’Union Saint-Gilloise e in nazionale. Manna ha già avviato il discorso con il suo entourage ma non c’è ancora l’accordo con il club.