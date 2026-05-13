Coppa Italia, Roma,  Internazionali d'Italia e NBA: le ultimissime

Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Queste le probabili formazioni di stasera. LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez.

Tra domani e venerdì Ryan Friedkin sarà al Fulvio Bernardini e allora arriverà il momento della verità. Sul tavolo ci saranno anche i rinnovi. Gasperini spinge per il rinnovo di Dybala. Il vicepresidente vuole parlarne faccia a faccia: con il tecnico, con l’agente Carlos Novel e con lo stesso Paulo. I dialoghi entreranno presto nel vivo.

Con il successo nel derby contro Andrea Pellegrino, Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Al prossimo turno incontrerà Andrey Rublev. La sfida è in programma giovedì 14 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

NBA sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte improvvisa a soli 29 anni di Brandon Clarke. Ancora ignote le cause del decesso. Il club ha emesso un comunicato ufficiale.