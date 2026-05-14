Roma-Lazio e Internazionali d'Italia: le ultimissime
Resta in bilico l'orario del fischio d'inizio del derby di Roma. Oggi, giovedì 14 maggio, o al massimo domani, verrà reso noto l'esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Calcio contro la decisione del Prefetto di Roma, che ha scelto di posticipare la sfida a lunedì 18 maggio alle ore 20.45, per motivi legati all'ordine pubblico e alla gestione della mobilità urbana in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia.
Con il successo nel derby contro Andrea Pellegrino, Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Ora i quarti di finale contro Andrey Rublev. La sfida è in programma oggi giovedì 14 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.
Luciano Darderi ha sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar e si è regalato la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il prossimo ostacolo si chiama Casper Ruud. La gara, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma domani venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15:30.
Sergio Mattarella sarà presente sul Campo Centrale del Foro Italico in occasione della finale maschile degli Internazionali d'Italia, in programma domenica 17 maggio alle 17:30. Anche il Presidente della Repubblica assisterà quindi al match che potrebbe restituire al tennis italiano un titolo che a Roma manca da ben cinquant'anni.