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Figc, Serie A e Internazionali d'Italia: le ultimissime

Figc, Serie A e Internazionali d'Italia: le ultimissime

Tutto pronto per le elezioni del 22 giugno. Al derby di Roma seguiranno in contemporanea i match relativi alla corsa Champions. Internazionali, oggi in campo Sinner e Darderi
2 min
TagsfigcSerie AInternazionali d'Italia

 

 

Malagò e Abete hanno presentato i loro programmi in vista del 22 giugno. Ci sarà un altro presidente in Figc però con lo stesso identico consiglio federale: tutti i 21 consiglieri in carica con la governance precedente (tra cui Marotta, Campoccia e Chiellini in quota A) si sono ripresentati e verranno contestualmente rieletti.

Tutti in campo domenica alle 12. La Prefettura ha accettato la richiesta della Lega Serie A che chiedeva di giocare il derby di Roma al 17 maggio a mezzogiorno anziché a lunedì sera (ore 20.45), con la finale del singolare maschile degli Internazionali prevista per le ore 17. Di conseguenza, tutte le partite relative alla corsa Champions (Pisa-Napoli, Como-Parma, Juve-Fiorentina e Genoa-Milan) seguiranno lo stesso orario.

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d'Italia grazie al successo per 6-2 6-4 ai danni del russo Andrey Rublev. La gara contro Medvedev è in programma per oggi venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 19.

Non solo Sinner. Luciano Darderi ha infatti sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar regalandosi la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. L'ultimo ostacolo per la finale si chiama Casper Ruud, in un match che si giocherà oggi 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15:30.

 

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