Internazionali d'Italia, Roma-Lazio, Pisa-Napoli e Inter-Verona: le ultimissime

Come Panatta, 50 anni dopo. Sinner trionfa agli Internazionali come aveva fatto Adriano nel 1976 e scrive un’altra pagina di storia del tennis italiano. Con Ruud è una partita vera, ma Sinner dopo una falsa partenza alza subito il livello e alla fine vince 6-4 6-4 sbagliando pochissimo.

La Roma ha vinto il derby 2-0 con le reti di Mancini. Giallorossi ora al quarto posto con la lotta in zona Champions più accesa che mai. Espulsi al 70' Wesley e Rovella dopo un parapiglia. I biancocelesti non trovano altra soddisfazione dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia.

Tre gol per blindare la qualificazione in Champions. E all’ultima, con l’Udinese, basterà un pari per garantirsi anche il secondo posto alle spalle dell’Inter. Il Napoli torna alla vittoria calando il tris a Pisa grazie al 10° gol in campionato di McTominay, alla rete di Rrahmani. Nel finale, poi, è arrivato il 3-0 di Hojlund.

L'Inter pareggia nel giorno della festa scudetto a San Siro: 1-1 contro il Verona. Dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia e il doblete nazionale, i nerazzurri pareggiano in casa. Succede tutto nel secondo tempo, prima con l'autogol di Edmundsson e poi con la rete del pareggio segnata da Bowie nel finale.