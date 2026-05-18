Serie A, Fiorentina, tennis e Juve: le ultimissime

La corsa Champions e la lotta salvezza si decideranno domenica sera. La giornata di campionato sarà aperta da Fiorentina-Atalanta. Sono queste le decisioni della Lega Serie A sull’ultima di campionato. Saranno cinque gare in contemporanea alle 20.45. Eccole: Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Lecce-Genoa e Cremonese-Como.

Fabiano Parisi dopo mezz’ora di gioco nel match tra Juve e Fiorentina si è infortunato al ginocchio e nella tarda mattinata di oggi raggiungerà Villa Stuart per accertare l’entità dell’infortunio. Si teme la rottura del crociato. In caso di conferma il professor Mariani lo opererà in direttissima.

Dopo aver conquistato il suo terzo titolo "1000" sulla terra battuta in questa stagione facendo seguito ai trionfi di Montecarlo e Madrid, Sinner, ancora imbattuto sul rosso nel 2026, tornerà in campo al Roland Garros per il secondo Slam della stagione il cui main draw scatterà il 24 maggio.

Il 2-0 inflitto dalla Fiorentina alla Juve di Spalletti fa scivolare i bianconeri fuori dalla zona Champions, con 68 punti all'attivo e a -2 dal tandem Milan-Roma. Un coro pesantissimo è stato lanciato dai tifosi presenti in Curva Sud prima e dopo il triplice fischio del match, quando la squadra è stata accolta da una pioggia di fischi sotto il settore più caldo del tifo juventino.