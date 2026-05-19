Napoli, Roma, Serie A e Lazio: le ultimissime

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con una stretta di mano con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto del tecnico. Conte rinuncerà ai privilegi economici previsti dall’ultimo anno del rapporto contrattuale. Non servirà un accordo, una transazione o una buonuscita per colmare il vuoto di un ultimo anno di ingaggio.

Carlos Novel, arrivato venerdì nella Capitale per stare vicino a Dybala e assistere al derby dall’Olimpico, ieri mattina ha lasciato Roma senza particolari sviluppi sul tema rinnovo. Un saluto rapido al club e un rinvio alla prossima settimana, quando la stagione sarà conclusa e la classifica definitiva.

Torna a Parma dal 5 al 7 giugno il 'Festival della Serie A', presentato ieri nella Sala del Consiglio Comunale. Dopo l'evento d'apertura, venerdì 5 giugno alle 18.30 è prevista la presentazione del calendario della Serie A 2026-'27 al Teatro Regio.

Rischia due giornate di stop Rovella, espulso nel derby, rosso diretto al 70' per la rissa nel secondo tempo. Attesa per il comunicato del giudice sportivo, arriverà oggi, dovrebbe punire il classe 2001 con due turni di squalifica “per condotta violenta”, quindi facendogli saltare anche la prima partita del prossimo campionato.