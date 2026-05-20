Lazio, Italia, Inter e tennis: le ultimissime

Per il post Sarri il nome emerso ieri è Thiago Motta, sotto contratto con la Juve fino al 2027, da 5,5 milioni lordi a stagione. Nella lista degli italiani ci sono anche Palladino e Pisacane. Il primo è in uscita dall’Atalanta, l'altro ha firmato l’impresa di Cagliari. Le candidature di ex campioni dello scudetto portano a Sergio Conceiçao e Matias Almeyda, oltre all'ex biancoceleste Klose e Runjaic dell'Udinese.

Tra Allegri e Conte, le nomination di inizio aprile, per la panchina della Nazionale sta riemergendo la candidatura di Mancini. Il futuro ct, invece, dipenderà dal voto e dagli incroci delle panchine di Serie A.

Via libera per Koné. La Roma, infatti, ha ormai deciso che il francese è il "candidato forte" per essere sacrificato sull’altare del Fair Play Finanziario entro il prossimo 30 giugno. Koné all’Inter è uno scenario che sta assumendo sempre più consistenza. Si parla di non meno di 40 milioni, anzi di una cifra più vicina ai 50, magari da raggiungere con i bonus.

Manca ormai meno di una settimana all'inizio del Roland Garros, il secondo Slam della stagione in programma dal 24 maggio al 7 giugno sulla terra rossa di Parigi. I sorteggi, che interessano gli italiani Sinner, Cobolli, Darderi, Sonego, Bellucci, Berrettini, Arnaldi, Paolini e Cocciaretto, sono in programma domani, giovedì 21 maggio alle ore 14:00 e sarà possibile seguire la diretta della cerimonia in streaming su Discovery+ ed HBO Max.