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Roma, Serie B, Mourinho e tennis: le ultimissime

Roma, Serie B, Mourinho e tennis: le ultimissime

Idea maxischermo per seguire il match col Verona. Dove vedere Monza-Catanzaro. Il tecnico torna al Real. Rolnd Garros, Pellegrino vince contro Cecchinato
2 min
TagsRomaTennisMourinho

 

 

Saranno solo 1.500 i tifosi della Roma presenti a Verona, nessuno tra questi residenti in città per il blocco delle trasferte. Per questo è emersa la richiesta di installare un maxischermo in città per permettere ai fan di vivere insieme la partita. Diversi tifosi si stanno mobilitando e l’amministrazione capitolina esaminerà la richiesta.

Venezia e Frosinone sono già in Serie A. Ma in Serie B in palio c'è ancora l'ultimo posto per salire nel massimo campionato. A contenderselo saranno Monza e Catanzaro. Il match d'andata si giocherà il 24 maggio a Catanzaro, mentre il ritorno si giocherà il 29 maggio a Monza. Gare visibili in diretta su Dazn. 

Per il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è solo una questione di giorni. Il tecnico portoghese, che si libererà dal Benfica in anticipo, firmerà un contratto triennale e l’annuncio ufficiale arriverà la prossima settimana. 

Andrea Pellegrino vince il derby azzurro contro Marco Cecchinato e si qualifica per il tabellone principale del Roland Garros 2026. Il 29enne ha vinto con il punteggio di 7-6 6-2 nel terzo e ultimo turno di qualificazioni dell’Open di Francia. 

 

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