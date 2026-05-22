Fiorentina-Atalanta, Roma, Napoli e tennis: le ultimissime

L'ultima giornata di campionato si apre con Fiorentina-Atalanta. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Piccoli. ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bakker; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Il nome che sta infiammando i corridoi di Trigoria è quello di Gianluca Scamacca: il centravanti dell’Atalanta è molto più di una suggestione, è un obiettivo concreto. Gasperini ne ha parlato con Ryan Friedkin e con i consulenti di Trigoria in attesa del nuovo direttore sportivo che raccoglierà l’eredità di Massara dopo l’ultima sfida stagionale.

Nel futuro di McTominay c’è il rinnovo, c’è il prolungamento del contratto in scadenza nel 2028 col Napoli. L’ultima chiacchierata faccia a faccia con il ds Manna è andata in scena mercoledì sera a cena e certi segnali sono inequivocabili: c’è sempre stata la reciproca voglia di andare avanti insieme.

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros. Sinner se la vedrà con Tabu, Berrettini con Fucsovics. Darderi sfiderà Ofner, Arnaldi invece Griekspoor. Cobolli e Sonego con un qualificato, mentre Bellucci gareggerà contro Halys. Nel tabellone femminile Cocciaretto contro una qualificata, mentre Paolini sfiderà Yastremska.