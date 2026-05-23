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Bologna-Inter, Lazio-Pisa, Napoli e tenis: le ultimissime

Bologna-Inter, Lazio-Pisa, Napoli e tenis: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare di oggi. Napoli, De Laurentiis rifiuta un'offerta da due miliardi. Roland Garros, le parole di Sinner
2 min
TagsBologna-InterLazio-Pisanapoli

 

 

Il sabato di Serie A si apre alle 18 con Bologna-Inter. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. INTER (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Cocchi; Esposito, Bonny.

Alle 20.45 all'Olimpico si gioca Lazio-Pisa. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin. PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Calabresi, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic. 

Aurelio De Laurentiis non vende il Napoli. Un’incredibile offerta da circa 2 miliardi è stata infatti rifiutata. La proposta è made in Usa e l’ha confezionata un gruppo di investitori statunitensi. Il 29 maggio 2025, Football Benchmark ha valutato la SSC Napoli un miliardo e cento milioni.

Jannik Sinner è pronto per il Roland Garros. Lo ha detto in conferenza stampa: "Questo è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo. Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo. Bisogna essere pronti".

 

 

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