Lazio, Inter, Bundesliga e Premier League: le ultimissime

La Lazio di Maurizio Sarri chiude la sua stagione con una vittoria davanti al proprio pubblico, battendo in rimonta il Pisa già retrocesso con il punteggio di 2-1. Decisive le reti di Dele-Bashiru e Pedro, che annullano l'iniziale vantaggio toscano targato Moreo.

Il Bologna e l'Inter salutano la Serie A 2025/26 con una partita pirotecnica: al Dall'Ara finisce infatti 3-3.

Di testa, di destro e di rigore, così Harry Kane ha steso con una tripletta lo Stoccarda nella finale di Coppa di Germania, conquistata con il risultato di 3-0 dal Bayern Monaco, campione anche in Bundesliga.

Il Liverpool si appresta a salutare Salah. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Roma l'attaccante egiziano ha fatto la storia del club inglese, con uno score di parziale di 257 gol e 122 assist in 441 partite. Con I Reds, Salah si è laureato cinque volte capocannoniere della Premier League, ha vinto la Champions League nel 2019, si è laureato campione del Mondo nel 2020 e ha vinto due volte la Premier