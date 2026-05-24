Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como e Lecce-Genoa: le ultimissime

Il tocco finale di El Shaarawy, dopo il primo gol di Malen: la Roma vince al Bentegodi e torna in Champions League, chiudendo con un incredibile terzo posto in classifica.

Milan fuori dalla Champions, contestazione a San Siro. I rossoneri, dopo l’1-1 del primo tempo, subiscono al 57’ la rete del 2-1 rossoblu di Rodriguez e non riescono più a riprendere la partita, rischiando anzi più volte di subire un passivo più pesante. Dirigenti e giocatori rossoneri duramente contestati prima e dopo il triplice fischio.

Il Como batte nettamente la Cremonese e, grazie al ko interno del Milan, scrive la propria storia ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League. I grigiorossi tornano in Serie cadetta dopo un solo anno.

La Cremonese è la terza squadra a retrocedere in serie B, dopo Pisa e Verona. Il Lecce si salva. Questo è l'ultimo verdetto della 38ª giornata in chiave salvezza. Di Francesco ha battuto l'altro ex della Roma De Rossi, nell'ultima in casa con il Genoa grazie al gol di Banda al 6' ed è partita subito la festa al Via del Mare. Protagonista anche Falcone, con una grande parata su Masini prima del palo di Pierotti.