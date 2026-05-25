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Lazio, Milan, tennis e Sinner: le ultimissime

Lazio, Milan, tennis e Sinner: le ultimissime

Gattuso ascolterà l'offerta di Lotito. Per Allegri non scatterà il rinnovo automatico. Roland Garros, oggi Cobolli-Pellegrino. L'altoatesino è tra gli sportivi più pagati al mondo
2 min
TagsLazioMilanTennis

 

 

Il casting per la successione sulla panchina della Lazio è nel vivo. Il club ha chiamato Gattuso. I contatti telefonici risalgono a qualche giorno fa. Servirà un approfondimento nelle prossime ore per comprendere meglio il piano e le prospettive della prossima stagione a Formello. Non è l’unico candidato.

Il Milan manca l'ingresso in Champions e si qualifica per l'Europa. Tra gli altri, a fortissimo rischio anche Allegri. Intanto, non gli scatterà il rinnovo automatico di un anno con aumento di quasi un milioni di euro di stipendio; poi, avendo ripetuto tutto l'anno quanto fosse obbligatoria la qualificazione in Champions, non avendola raggiunta, il fallimento è anche suo. 

Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino in un derby a tutto azzurro valido per il primo turno del Roland-Garros. La gara è in programma sul Campo 14 oggi lunedì 25 maggio come quarto match dalle ore 11.00 e verrà trasmessa su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.

Jannik Sinner conquista un altro traguardo storico. Il numero uno azzurro è infatti entrato nella prestigiosa classifica Forbes dei 50 atleti più pagati al mondo, dominata ancora una volta da Cristiano Ronaldo e popolata da stelle assolute come Leo Messi, LeBron James e Kylian Mbappé. Stando ai dati, questi cinquanta atleti hanno incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.

 

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