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martedì 26 maggio 2026
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Roma, Milan, tennis e Serie A: le ultimissime

Roma, Milan, tennis e Serie A: le ultimissime

Da Dodo a Scamacca, tutti i profili che piacciono al club. Xavi è il preferito per il post Allegri. Roland Garros, oggi Sinner-Tabur. Arresti e daspo dopo gli scontri pre derby della Mole
2 min
TagsRomaMilanTennis

 

 

La Roma sarà protagonista del mercato. Quel tesoretto da 70 milioni la proprietà intendeu utilizzarlo per acquistare almeno tre titolari: un esterno, un centrocampista e un attaccante. Da Dodo a Carlos Augusto a Scamacca, Alajbegovic e Nusa per l’attacco, senza dimenticare l’erede di Koné qualora il francese dovesse partire. Prima però serve l’investitura di un nuovo ds. D’Amico resta il candidato forte. 

Il primo nome sulla lista per la panchina del Milan è Xavi, leggendario centrocampista del Barcellona e attuale allenatore a spasso dopo l'esperienza in chiaroscuro con i blaugrana, conclusasi con l'esonero consensuale del 24 maggio 2024. Due anni esatti dopo, il catalano potrebbe tornare in pista.

Giornata di debutto per Sinner al Roland Garros. In occasione del primo turno se la vedrà contro il francese Clement Tabur. La gara è in programma martedì 26 maggio sul campo Philippe Chatrier nella sessione serale, con inizio fissato non prima delle ore 20:15. 

Dopo i disordini avvenuti prima del derby della Mole, la Polizia di Stato ha arrestato otto tifosi juventini. Tre persone sono state fermate in flagranza di reato, mentre altre cinque sono state arrestate grazie alle immagini riprese dal drone durante gli scontri. Le accuse sono resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche undici daspo.

 

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