Sinner, Roma, Serie A e calcio estero: le ultimissime

Donyell Malen rimane alla Roma. Con un video ironico sui social, ambientato in un'osteria romana, l'attaccante olandese arrivato a gennaio ha annunciato la sua permanenza con i giallorossi.

Serie A, svelato il nuovo pallone per la stagione 2026/27: ecco Stellar Nitro Ultimate. La palla, che verrà utilizzata anche in Coppa Italia, in Supercoppa Italiana e nel campionato Primavera 1, è stata ideata da Puma e Lega "per soddisfare le esigenze dei calciatori ai massimi livelli".

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Victor Udoh, calciatore della Dynamo České Budějovice (club della Serie B ceca), talento nigeriano di 21 anni trovato morto in circostanze non ancora chiare ad Abuja, capitale della Nigeria.