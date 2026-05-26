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martedì 26 maggio 2026
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Sinner, Roma, Serie A e calcio estero: le ultimissime

Sinner, Roma, Serie A e calcio estero: le ultimissime

L'altoatesino vince al primo turno del Roland Garros. Malen riscattato. Presentato il nuovo pallone
1 min

Sinner, numero uno del mondo, supera il francese Tabur (n.171 Atp) nel primo turno dello Slam parigino. 

 

Donyell Malen rimane alla Roma. Con un video ironico sui social, ambientato in un'osteria romana, l'attaccante olandese arrivato a gennaio ha annunciato la sua permanenza con i giallorossi. 

 

Serie A, svelato il nuovo pallone per la stagione 2026/27: ecco Stellar Nitro Ultimate. La palla, che verrà utilizzata anche in Coppa Italia, in Supercoppa Italiana e nel campionato Primavera 1, è stata ideata da Puma e Lega "per soddisfare le esigenze dei calciatori ai massimi livelli". 

 

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Victor Udoh, calciatore della Dynamo České Budějovice (club della Serie B ceca), talento nigeriano di 21 anni trovato morto in circostanze non ancora chiare ad Abuja, capitale della Nigeria

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