Conference League, Napoli, Roma e tennis: le ultimissime

Conference League, ultimo atto. Alle 21, alle Red Bull Arena di Lipsia, il Crystal Palace sfida gli spagnoli del Rayo Vallecano per la finalissima. La gara è visibile sui canali di Sky Sport e su NOW.

Sono ore caldissime per la panchina del Napoli. La sfida si è ormai ristretta a Vincenzo Italiano contro Massimiliano Allegri. Il tecnico del Bologna ha momentaneamente sorpassato l'ormai ex Milan dopo i contatti positivi a Roma, dove è andato in scena un incontro con Diego Nappi e Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano. Allegri, però, è nettamente più avanti in un altro campo: la preferenza dei tifosi.

L’agente di Dybala Carlos Novel è passato da Roma in questi giorni e continua ad avere rapporti costanti con Ryan Friedkin. La proprietà ha dato il via libera al prolungamento. Dybala dovrebbe firmare un biennale (scadenza 2028) con opzione per un’ulteriore stagione a favore del club. L’aspetto economico invece va ancora limato: si parla di una cifra intorno ai 3 milioni.

Lorenzo Sonego affronta l'americano Tommy Paul nel secondo turno dello Slam di Parigi. Il match è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 16 circa. Gara visibile in esclusiva sui canali Eurosport, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.