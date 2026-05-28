Napoli, Lazio, Milan e tennis: le ultimissime

Tra oggi e domani il Bologna parlerà con Francesco Caliandro e Diego Nappi, procuratori di Italiano che martedì a Roma hanno incontrato il presidente del Napoli De Laurentiis con il ds azzurro Manna. Italiano, invece, sembra non abbia partecipato al colloquio che sarebbe durato quasi sei ore. Il tecnico dovrebbe aver trovato l’accordo per un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Gattuso chiama Romagnoli per valutare la costruzione della futura Lazio. Il difensore però era intenzionato a partire e lo è ancora. Non ha ricevuto proposte dal club biancoceleste. In queste ore sta aspettando segnali dal Qatar, poi sarà chiamato a decidere. Al vaglio l’offerta economica dell'Al-Saad, a gennaio era quantificata in 6 milioni all’anno per tre anni.

Per il ruolo di direttore sportivo il Milan si sta affidando alla piattaforma Retexo di Charles Gould, già contattato qualche anno fa dai Friedkin alla Roma, la quale starebbe sponsorizzando l’aggiunta in dirigenza di Thiago Pinto, ex dirigente proprio dei giallorossi e rinato con l’esperienza al Bournemouth guarda caso con Iraola allenatore.

Il match che tutti attendevano fin dal sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros è finalmente realtà. Novak Djokovic affronterà Joao Fonseca al terzo turno. La gara è in programma venerdì 29 maggio. Con ogni probabilità si giocherà sul Campo Philippe-Chatrier e realisticamente in sessione serale.