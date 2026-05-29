Napoli, Lazio, tennis e Mondiali 2026: le ultimissime

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. C’è l’accordo: firmerà un biennale a scalare da 4 milioni più bonus con opzione sul terzo anno. Non è ancora ufficiale, bisogna attendere la firma, ma ieri Max ha risolto con il Milan: pec spedita e registrata, il documento è autografato da Scaroni.

Muro su Gila, per scavalcarlo ci vuole un’offerta da almeno 20-25 milioni di euro. La Lazio, senza una proposta allettante, è disposta a trattenerlo fino al 2027, con la certezza a quel punto di perderlo a parametro zero. Gila guadagna un milione di euro (più bonus) a stagione, non ha mai rinnovato e adeguato l’accordo sottoscritto nell’estate del 2022.

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Luciano Darderi al Roland Garros 2026. Durante il match contro Comesana inoltre, l'azzurro ha prima scaraventato la racchetta a terra dopo un colpo sbagliato ed è poi andato a muso duro con un tifoso che gli aveva evidentemente rivolto una parola di troppo. Dopo aver richiamato lo spettatore, è stato lo stesso giudice di sedia a dover scendere per allontanare i due.

La Fifa nel mirino dei procuratori di New York e New Jersey per il caro Mondiali. Dopo le denunce dei tifosi, le procure dei due stati che ospiteranno la finale della Coppa del Mondo hanno deciso di lanciare un’indagine per fare chiarezza sulle politiche adottate per stabilire i prezzi dei biglietti.