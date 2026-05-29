Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 29 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, Juve, Mondiali e Nba: le ultimissime

Serie B, Juve, Mondiali e Nba: le ultimissime

Dove vedere la finale. Il ricordo social dell'Heysel. Preoccupano le condizioni di Neymar. Le ultime dal basket Usa
3 min
TagsSerie BjuveNeymar

 

È il giorno di Monza-Catanzaro. Allo "U-Power Stadium" si sfidano nuovamente la squadra di Paolo Bianco e la formazione allenata da Alberto Aquilani, protagoniste del ritorno della finale playoff di Serie B. In palio il salto di categoria. Brianzoli in vantaggio grazie al 2-0 inflitto ai calabresi nella gara d'andata giocata al "Ceravolo". Alle aquile servirà una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare il pronostico e centrare la promozione. Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8

La Juve non dimentica la tragedia dell'Heysel, datata mercoledì 29 maggio 1985. A Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, persero la vita 39 persone. Ecco la nota del club bianconero: "Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò da palcoscenico di una grande festa di sport a scenario di una drammatica tragedia. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti, arrivate in Belgio per seguire la propria passione, e che lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio, che da allora non sarebbe più stato lo stesso”. 

Se non è una maledizione, poco ci manca. Con il Mondiale alle porte, un nuovo infortunio scuote il legame tra il Brasile e Neymar, fermato stavolta da una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro. 

San Antonio non è ancora pronta a salutare il sogno Finals. Gli Spurs hanno risposto nel momento più difficile della loro stagione, superando nettamente Oklahoma City per 118-91 in gara 6 delle finali della Western Conference e riportando la serie in perfetta parità sul 3-3.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS