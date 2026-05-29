Serie B, Juve, Mondiali e Nba: le ultimissime

È il giorno di Monza-Catanzaro. Allo "U-Power Stadium" si sfidano nuovamente la squadra di Paolo Bianco e la formazione allenata da Alberto Aquilani, protagoniste del ritorno della finale playoff di Serie B. In palio il salto di categoria. Brianzoli in vantaggio grazie al 2-0 inflitto ai calabresi nella gara d'andata giocata al "Ceravolo". Alle aquile servirà una vittoria con tre gol di scarto per ribaltare il pronostico e centrare la promozione. Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8

La Juve non dimentica la tragedia dell'Heysel, datata mercoledì 29 maggio 1985. A Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, persero la vita 39 persone. Ecco la nota del club bianconero: "Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò da palcoscenico di una grande festa di sport a scenario di una drammatica tragedia. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti, arrivate in Belgio per seguire la propria passione, e che lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio, che da allora non sarebbe più stato lo stesso”.

Se non è una maledizione, poco ci manca. Con il Mondiale alle porte, un nuovo infortunio scuote il legame tra il Brasile e Neymar, fermato stavolta da una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro.

San Antonio non è ancora pronta a salutare il sogno Finals. Gli Spurs hanno risposto nel momento più difficile della loro stagione, superando nettamente Oklahoma City per 118-91 in gara 6 delle finali della Western Conference e riportando la serie in perfetta parità sul 3-3.