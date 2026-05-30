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Champions League, Roland Garros, Liverpool e Mondiali: le ultimissime

Champions League, Roland Garros, Liverpool e Mondiali: le ultimissime

Il Psg trionfa in finale. Berrettini avanza a Parigi. Slot esonerato. Gilmour si fa male
2 min
TagspsgBerrettiniLiverpool

 

 Una doppietta storica, che ottenuta ai calci di rigore esalta ancora di più. Il Psg batte l'Arsenal 5-4 (1-1 al 120') e alza al cielo di Budapest la sua seconda Champions League consecutiva. 

 

Un Berrettini eroico centra gli ottavi del Roland Garros dopo una battaglia che sembrava infinita. L'azzurro riesce ad accedere al turno successivo dopo cinque ore e tredici minuti di lotta e fatica in cui ha avuto la meglio sull'argentino Francisco Comesana. 

 

Arne Slot non è più l'allenatore del Liverpool. Lo ha annunciato il club inglese dopo che, intorno alle 12, Fabrizio Romano lo aveva anticipato in esclusiva.  

 

"Ci dispiace annunciare che l'infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella vittoria di oggi contro Curaçao lo escluderà dalla partecipazione al Mondiale. Siamo tutti con te, Billy". Con queste parole la nazionale scozzese ha annunciato il forfait obbligato del centrocampista del Napoli alla Coppa del Mondo dopo l'infortunio subìto nell'amichevole giocata e vinta 4-1 contro Curaçao. La notizia per Gilmour è un macigno perché arriva a circa due settimane dall'esordio della sua nazionle ai Mondiali, in programma il prossimo 14 giugno contro Haiti.

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