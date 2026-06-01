Juve, Milan e Roland Garros: le ultimissime

Alisson, la porta si riapre. Il numero uno brasiliano è l’obiettivo principale di Luciano Spalletti per rinnovare il reparto portieri con una iniezione di qualità, esperienza e leadership. La proposta della Juve è un contratto triennale, con opzione per un ulteriore anno, con ingaggio da circa 5 milioni più bonus.

Ai profili sondati dal Milan per la panchina va aggiunto il nome di Slot, che ha appena lasciato il Liverpool, figura molto gradita a Ibrahimovic. ll profilo del tecnico è stato proposto allo svedese da Rafaela Pimenta, a tutti gli effetti erede di Mino Raiola e con un canale sempre aperto con lo stesso Ibra.

Giornata di Roland Garros con diversi italiani in campo. Dopo Cobolli nella tarda mattinata, c'è la sfida Cerundolo-Berrettini non prima delle 13.30. Tiafoe-Arnaldi non prima delle 15 e il doppio Errani/Vavassori contro Danilina/Tracy non prima delle 14.30.

"Una donna non può arbitrare certe partite; serve un uomo per gestire il pubblico francese". A pronunciare questa frase sessista - ai microfoni del sito Clay - è stato il tennista paraguaiano Daniel Vallejo, numero 70 del mondo e sconfitto al secondo turno del Roland-Garros da Moise Kouame. Il Roland-Garros, in una nota ha condannato le sue parole e annunciato che il giocatore verrà multato.