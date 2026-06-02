Bologna, tennis, calciomercato e Serie B: le ultimissime

Dopo Italiano, il Bologna riparte da Tedesco. L'ufficialità è arrivata dallo stesso club rossoblù, che ha annunciato il nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale. Sarà la prima volta alla guida di una squadra in Serie A per Tedesco, reduce dall'esperienza al Fenerbahce della scorsa stagione. Ha firmato un contratto biennale.

Dopo il tris calato dall'Italia nel singolare con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi altri due azzurri grandi protagonisti sulla terra rossa del Roland Garros. Si tratta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che piegano al super tie-break del terzo set la coppia formata da Petr Nouza e dal Neil Oberleitner conquistando il pass per le semifinali.

Il candidato presidente del Fenerbahçe Hakan Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare è anche la proposta confezionata per Antonio: 15 milioni di euro a stagione.

Alessandro Nesta sarà il prossimo allenatore dell'Avellino. La notizia era già nota, ma adesso è arrivata anche la conferma del presidente Angelo D'Agostino, che ha parlato ai microfoni di AV Live: "Abbiamo scelto Nesta dopo una serie di valutazioni fatte anche su altri allenatori, crediamo tutti che sarà il suo anno e quello dell’Avellino".