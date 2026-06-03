Roma, Inter, tennis e Formula 1: le ultimissime

Il Chelsea è alla ricerca di un portiere. Da qui l’assalto a un vero numero uno, il migliore della Serie A, il romanista Mile Svilar. Gli inglesi avrebbero speso volentieri 50 milioni, la Roma però ha rifiutato questo primo assalto.

La prima offerta dell’Inter per Palestra, seppur respinta dall’Atalanta, certifica il via alla trattativa e conferma quanto siano serie e concrete le intenzioni del club di viale Liberazione. La società bergamasca non ha chiuso la porta, ma, dicendo no ai 40 milioni più 5 di bonus messi sul tavolo, ha fatto capire che l’asticella per l’esterno è alta e che raggiunge quota 50 milioni.

Giornata di quarti di finale del tabellone maschile del Roland Garros. Il derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini è in programma dopo le 20,15, mentre nel primo pomeriggio, dopo le 13,20, Flavio Cobolli affrontera' Felix Auger-Aliassime. Entrambe le sfide si giocano al Philippe-Chatrier. Semifinali del doppio misto per Sara Errani e Andrea Vavassori.

"È qui per restare. Siamo lieti di confermare che Charles Leclerc ha raggiunto un nuovo accordo con la Scuderia Ferrari". Con queste parole postate sui propri profili social la scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo del contratto del pilota monegasco che, come spiegato in una nota dalla Ferrari, "continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1".